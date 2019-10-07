Томск, , 07:01 — REGNUM За минувшие выходные (5−6 октября) в Томской области было зарегистрировано 18 пожаров. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, с 8 утра (местное время) 5 октября до 8 утра 6 октября в регионе произошло десять пожаров, за сутки с 6 на 7 октября — восемь.

Судя по информации из сводки ведомства, пострадавших и погибших нет.

Всего с начала года в Томской области произошло 2789 пожаров, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2019 года зарегистрировано 283 пожара, связанных с курением.

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