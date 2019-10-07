село Ромашкино, , 14:03 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области крупный пожар в жилом доме унес жизни двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в ночь на 7 октября загорелся дом по ул. Центральной в селе Ромашкино. В тушении огня задействовали четыре спецмашины и десять человек. Уничтожена кровля и перекрытие жилого дома, повреждены стены на общей площади 80 квадратных метров. Есть погибшие.

Во время ликвидации возгорания в доме обнаружили тела пожилых мужчины и женщины. По оперативным данным, 58-летний сын проживал с матерью-инвалидом и злоупотреблял спиртными напитками. В качестве одной из версий рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении, отметилив СУ СКР по региону.

В настоящее время по факту смертельного пожара проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы, причина пожара устанавливается.