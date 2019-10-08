Москва, 8 октября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Смысл заявлений президента США Дональда Трампа о разумности хороших отношений с РФ до сих пор не раскрыт, подобные слова расходятся с реальностью. Об этом заявил 8 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику Трампа в США за якобы чрезмерное дружелюбие к России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков напомнил о высказываниях Трампа, где он конструктивно выступал за сотрудничество с Москвой, выстраивание и восстановление отношений двух стран. В Кремле слышали его «знаменитые фразы» о том, что нужно поладить с Россией.

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Пока не ясно, что эти слова означают, так как действительность двусторонних отношений глубоко расходится с ними, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер военной разведки США Джейсон Кандер заявил, что Трамп скомпрометировал себя «российской поддержкой» и заслуживает импичмента. Кандер даже назвал главу США «путинским министром иностранных дел».

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