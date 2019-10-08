Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп скомпрометировал себя «российской поддержкой» и заслуживает импичмента. Так считает бывший госсекретарь штата Миссури и бывший офицер военной разведки США Джейсон Кандер, сообщает издание Newsweek.

Демократический активист Кандер полагает, что политика Трампа нацелена на обеспечение внешнеполитических интересов РФ. Он привел в пример Сирию и Украину, в отношении которых США из-за Трампа заняли «сторону Москвы».

«По сути, он является путинским министром иностранных дел», — сказал Кандер о Трампе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы предлогом для сдерживания России. Он напомнил, что именно подозрения в «сговоре» Трампа с Кремлём послужили основой для введения антироссийских санкций.

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