Москва, 8 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Китайская автокомпания GAC Motor в декабре 2019 года впервые появится на российском авторынке. Об этом 8 октября сообщается на портале «Китайские автомобили».

Motor GAC GS8 (TRUMPCHI)

Несмотря на то, что изначально планировалась продажа трёх моделей китайского бренда в августе 2019 года, однако планы у компании поменялись. Пока в России будет продаваться одна модель китайского автопроизводителя — внедорожник GS8. Появится она на авторынке России лишь в декабре 2019 года.

«Мы запустим наш внедорожник на российском рынке до конца года. В 2019 году будет продаваться только GS8», — сообщили в пресс-службе GAC Motor.

Напомним, в России прошёл сертификацию китайский внедорожник GS8 компании GAC Motor. В Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника авто сообщается, что автопроизводитель имеет право с 17 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 года реализовывать GS8 на территории Таможенного союза.

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