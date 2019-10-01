Пекин, , 11:21 — REGNUM Компания GAC Group представила обновленный кроссовер GS4 в Китае. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Сообщается, что в Поднебесной реализация обновленного кроссовера начнется в ноябре 2019 года. Предполагается, что на российском авторынке модель появится в 2020 году.

Обновленный GS4 будет на 20 мм длиннее и на 15 мм выше, чем предыдущее поколение этого авто. Его длина составит 4 545 мм, а высота — 1 700 мм. Колесная база у модели также увеличилась на 40 мм, до 2 680 мм.

Экстерьер GS4 перетерпел существенные изменения. Автомобиль приобрел двухмодульные светодиодные фары, иные фонари, бамперы и более объемную решетку радиатора.

Напомним, первое поколение GAC GS4 появилось в Китае в 2015 году, а в 2018 году произошла смена генерации модели. Этот кроссовер считается самым популярным среди остальных моделей китайской марки. За январь-август 2019 года было продано 73 тысяч GAC GS4. Для сравнения: GS3 было реализовано 45,8 тысячи, GS5 — 32,7, GS8 — 18,2 тысячи.

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