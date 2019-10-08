Москва, 8 октября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В России миграционный прирост за январь — июль 2019 года составил 153 тыс. 912 человек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, передают РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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По ее словам, это самый высокий показатель за последние десять лет. По итогам 2019 года Россия примет самое большое число работников из других стран.

Причин такого резкого роста миграции несколько. Во-первых, переход на новые формы статотчетности. Во-вторых, получение мигрантами временной регистрации (число выросло в 1,4 раза). В-третьих, численность выбывающих снижается, а численность прибывающих увеличивается — на 4% и на 19% соответственно.

Большинство мигрантов приезжают из стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении. Среди стран дальнего зарубежья: Китай, Сербия, Сирия.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России установило допустимую долю приёма иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

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