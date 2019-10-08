Санкт-Петербург, 8 октября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном университете выразили готовность рассмотреть предложения по концепции кампуса СПбГУ, который планируется построить к 2026 году в Пушкинском районе Северной столицы, и учесть их при определении окончательных параметров кампуса.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Ранее в Сети появилось открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников вуза, выступающих против будущего переезда СПбГУ на окраину города. За несколько дней документ подписали более 800 человек. Петиция на сайте Change.org с требованием сохранить факультеты СПбГУ в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга собрала уже около 29 тыс. подписей.

Как сообщает ТАСС, в СПбГУ напомнили, что во время работы межведомственной группы под руководством министра экономического развития РФ сотрудниками и студентами СПбГУ «были внесены многочисленные предложения относительно параметров, многие из которых были использованы при разработке концепции единого кампуса».

«И сегодня у всех желающих есть возможность направить свои предложения, но теперь уже в рабочие комиссии университета», — заявили в вузе.

В СПбГУ вновь повторили аргументы в пользу переезда вуза в единый кампус, главными из которых является большая территориальная разобщенность нынешних зданий СПбГУ, разбросанных на значительном удалении друг от друга, а также то, что большая часть зданий вуза является объектами культурного наследия, которые в принципе не могут быть приспособлены к современным требованиям для учебных и научных зданий.

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Напомним, о выделении средств на создание нового кампуса СПбГУ распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что единый кампус будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся, которые в полном объеме будут обеспечены местами в общежитиях на территории кампуса. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза. Общая площадь объектов кампуса (без учета технологической долины), согласно концепции, превысит 1 млн квадратных метров, они расположатся на территории не менее 150 га. Еще 100 га займет технологическая долина.

В кампусе обещан научно-технологический медицинский комплекс и университетская клиника со стационаром, конгресс-центр примерной площадью 30 тыс. кв. м, а также бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион.

В настоящее время СПбГУ располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях общей площадью 817 тыс. кв. метров, из которых 275 тыс. кв. м составляют объекты культурного наследия.