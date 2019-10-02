Санкт-Петербург, 2 октября 2019, 12:14 — REGNUM Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся, которых обеспечат местами в общежитиях независимо от места регистрации. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза.
18 сентября 2019 года премьер Дмитрий Медведев (выпускник юрфака университета) распорядился о выделении в 2020—2021 годах средств на проектные работы для строительства единого кампуса СПбГУ. Само строительство намечено на 2022—2026 годы. Стоимость объектов кампуса составляет 45 млрд рублей, из которых 19 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а 26 млрд рублей — средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
Кампус и технологическая долина СПбГУ будут располагаться на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, на незастроенной или малозастроенной территории, имеющей транспортную связь с КАД и другой транспортной инфраструктурой.
Как отмечается в опубликованных на сайте СПбГУ материалах ректорского совещания, в настоящее время университет располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях общей площадью 817 тыс. кв. метров, из которых 275 тыс. кв. м составляют объекты культурного наследия. На их содержание в соответствии с действующими нормами необходимо не менее 30 млрд рублей.
Расстояние между отдельными зданиями СПбГУ превышает 50 километров, что создает большие трудности для студентов и преподавателей.
«Обучающиеся тратят на дорогу до трех часов в день, то есть в среднем студент в течение шести лет обучения в СПбГУ примерно год проводит в транспорте», — констатируют в университете.
Согласно концепции кампуса, там смогут учиться 25 тыс. человек (из них 18 тыс. человек — на программах бакалавриата и магистратуры), работать — 4 тыс. человек научно-педагогических работников и научно-технического персонала, а также 4 тыс. человек обеспечивающего персонала.
Площадь учебных и учебно-лабораторных корпусов составит не менее 483 000 кв. м.
В кампусе появятся научно-технологический медицинский комплекс с лабораторным блоком на 1000 мест и университетская клиника со стационаром на 300 мест, где будут работать 550 врачей и 1050 человек среднего и младшего медицинского персонала.
Предусмотрено строительство конгресс-центра с залами вместимостью от 100 до 5000 человек примерной площадью 30 тыс. кв. м. Также в кампусе возведут бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион. Общая площадь этих объектов — не менее 37 тыс. кв. м.
Как подчеркивают в СПбГУ, концепция кампуса предусматривает возможность проживания всех обучающихся, в том числе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для этого построят общежитие на 25 тысяч мест площадью 395 тыс. кв. м.
Общая площадь объектов кампуса (без учета технологической долины), согласно концепции, превысит 1 млн квадратных метров, они расположатся на территории не менее 150 га. Еще 100 га займет технологическая долина.
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Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы продолжались споры вокруг выбора места для нового кампуса СПбГУ, который предлагалось разместить в Санкт-Петербурге или на прилегающей территории Ленинградской области. Политики из оппозиционных партий обращались к федеральным властям с просьбой не допустить переселения СПбГУ «на выселки».
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