Мутко дал прогноз по жилому строительству по итогам года
Москва, 8 октября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Ввод жилья в эксплуатацию по итогам 2019 года составит до 80 млн квадратных метров. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко журналистам в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
Дарья Драй ИА REGNUM
Виталий Мутко
В текущем году в России прогнозируется ввод жилья в районе 78−80 млн квадратных метров, сказал он. Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявлял о 42,3 млн квадратных метров жилья, которые были введены в стране за девять месяцев года.
Как сообщало ИА REGNUM, Мутко также дал прогноз по снижению ставок по ипотечному кредитованию. Предпринимаются усилия, чтобы к концу года ставка достигла 8,9%, отметил он.
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