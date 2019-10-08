Москва, 8 октября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 7 октября завершились снижением на 0,15%. День получился волатильным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. На торгах в Азии цена снижалась до $58,01 (-0,72%), на американской сессии повышалась до 59,66 (+2,84%).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефтяные котировки выросли на ожиданиях, что в торговых переговорах между США и Китаем будет достигнут прогресс. Также росту котировок способствовали антиправительственные выступления в Ираке, который является вторым крупнейшем экспортером в ОПЕК.

Трейдеры опасаются, что экспорт иракской нефти из терминалов в Басре может быть нарушен, если нестабильность в стране продлится в течение нескольких недель.

К закрытию дня покупатели растеряли всю прибыль. Снижение цен на нефть было вызвано сообщением агентства «Блумберг» о том, что китайские власти существенно сузили круг тем, которые готовы обсуждать с американскими коллегами.

Сегодня, 8 октября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,53%. На европейской сессии ожидается снижение цен в район $58,05. В течение 4−5 часов рынок будет готов продолжить рост.

Покупателям необходимо защитить уровень $58. В этом случае вероятность тестирования уровня $60 возрастет до 70%.

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