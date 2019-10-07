Москва, , 16:00 — REGNUM Шумиха от атаки дронов на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco полностью улеглась, а цены на нефть Brent на этом фоне закономерно вернулась в прежний торговый диапазон $55,88 — $63,78 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Оснований покинуть боковик у нефти пока нет. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации в пределах обозначенных границ, но с растущей вероятностью пробоя вниз.

Обусловлено это замедлением мировой экономики, а также экономики США в частности. На прошлой неделе вышли данные с рынка труда, которые укрепили уверенность инвесторов в этом.

Учитывая общую экономическую динамику, американские нефтяные компании сократили число буровых установок седьмую неделю подряд, так как снижение цен на нефть побуждает их замораживать нерентабельные производства», — пояснил эксперт.

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