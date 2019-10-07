Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Автоматическая дверь для инвалидов и других маломобильных пассажиров на новой станции «Проспект Славы» петербургского метро не работает, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Закрытая дверь для инвалидов

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса были открыты 3 октября, но, как сообщили местные жители, уже к вечеру 5 октября воспользоваться автоматической дверью было невозможно. Некоторые свидетельствуют о том, что она отказывалась открываться и ранее.

Теперь дверь, которая ведет в стеклянный подземный вестибюль со стороны парка Интернационалистов и призвана облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, обзавелась табличкой «Дверь закрыта» и сразу несколькими красно-белыми лентами на скотче.

На противоположном выходе этой станции — к парку Героев-Пожарных — автоматическая дверь пока функционирует нормально.

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Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» сдали после многочисленных срывов сроков лишь 3 октября 2019 года. Губернатор Александр Беглов объявил, что все «недоделки» были наконец устранены.

Тем не менее «Дунайская» протекла в тот же вечер, траволаторы же на ней и вовсе не работали. На «Проспекте Славы» работают только траволаторы на подъем.

ОАО «Метрострой» — генподрядчик строительства петербургской подземки — заявило, что пуско-наладочные работы будут продолжаться до конца 2019 года.