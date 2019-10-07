Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Концессионер частной трамвайной сети «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга получит дополнительно 1,5 млрд рублей из петербургской казны до конца года. Такую поправку в бюджет 2019 года внес 7 октября бюджетно-финансовый комитет городского Заксобрания по просьбе комитета по инвестициям Смольного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Посадка пассажиров в трамвай «Чижик» у Ладожского вокзала

Большинством голосов БФК поддержал поправку, хотя она была подана позже установленного срока.

Согласно документу, концессионеру предлагается выплатить 1 млрд 533 млн рублей дополнительно. Тогда совокупная сумма, которую концессионер получит из городского бюджета по итогам года, составит порядка 2,4 млрд рублей.

«Это связано с исполнением двух обязательств города по дополнительному соглашению, подписанному в декабре прошлого года — по увеличению капитальных расходов согласно проектно-сметной документации и по компенсации расходов выноса и переноса инженерных сетей», — объяснил глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов корреспонденту ИА REGNUM происхождение поправки.

Из 1,5 млрд рублей 984 млн пойдут именно на инженерные сети, а остальные 637 млн рублей — на капитальные расходы концессионера.

Против таких трат выступила депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева. «Есть вообще большие сомнения в целесообразности реализации этого проекта, они были с самого начала. Общая эффективность его не просчитана, на мой взгляд, это разрушает непрерывность транспортной системы трамвайного сообщения», — сказала она.

Дмитриева считает, что операционные расходы «Чижика» выходят чересчур высокими. «Поэтому такая эскалация этого проекта и финансирование его даже дополнительно, по сравнению с утвержденным бюджетом, на мой взгляд, это безобразно», — заключила депутат.

Но с ней не согласились единороссы Андрей Васильев и Александр Кущак. Первый заявил, что в Петербурге «почти 50 лет не строились новые трамвайные линии, и в кои веки бизнес взял на себя солидарную ответственность». Стоит заметить, что проект «Чижика» был задуман на базе уже существующей, хоть и очень старой, трамвайной сети.

Александр Кущак сообщил, что каждый двадцатый петербуржец, по его данным, проживает в районе Ржевка-Пороховые, и добраться до ближайшей станции метро они могут только с помощью трамвая.

«На сегодня единственная доставка наших граждан с Ржевки-Пороховых — это «Чижик». Прежде чем говорить отрицательные вещи по поводу этого проекта, нужно спросить население», — заявил Кущак.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года в Петербурге запустили в эксплуатацию два новых маршрута скоростного трамвая «Чижик», следующего от Ладожского вокзала. Это должно улучшить транспортную доступность на востоке города.

Проект «Чижик» реализуется на основе концессии с привлечением частного капитала. В то же время стоимость проезда в частном трамвае не отличается от других городских трамваев. Проект «Чижик» по соглашению с городом реализует «Транспортная концессионная компания», созданная Группой ЛСР.