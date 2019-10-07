Смольный попросил добавить частному трамваю «Чижик» более 1,5 млрд рублей
Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Концессионер частной трамвайной сети «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга получит дополнительно 1,5 млрд рублей из петербургской казны до конца года. Такую поправку в бюджет 2019 года внес 7 октября бюджетно-финансовый комитет городского Заксобрания по просьбе комитета по инвестициям Смольного, передает корреспондент ИА REGNUM.
Большинством голосов БФК поддержал поправку, хотя она была подана позже установленного срока.
Согласно документу, концессионеру предлагается выплатить 1 млрд 533 млн рублей дополнительно. Тогда совокупная сумма, которую концессионер получит из городского бюджета по итогам года, составит порядка 2,4 млрд рублей.
«Это связано с исполнением двух обязательств города по дополнительному соглашению, подписанному в декабре прошлого года — по увеличению капитальных расходов согласно проектно-сметной документации и по компенсации расходов выноса и переноса инженерных сетей», — объяснил глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов корреспонденту ИА REGNUM происхождение поправки.
Из 1,5 млрд рублей 984 млн пойдут именно на инженерные сети, а остальные 637 млн рублей — на капитальные расходы концессионера.
Против таких трат выступила депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева. «Есть вообще большие сомнения в целесообразности реализации этого проекта, они были с самого начала. Общая эффективность его не просчитана, на мой взгляд, это разрушает непрерывность транспортной системы трамвайного сообщения», — сказала она.
Дмитриева считает, что операционные расходы «Чижика» выходят чересчур высокими. «Поэтому такая эскалация этого проекта и финансирование его даже дополнительно, по сравнению с утвержденным бюджетом, на мой взгляд, это безобразно», — заключила депутат.
Но с ней не согласились единороссы Андрей Васильев и Александр Кущак. Первый заявил, что в Петербурге «почти 50 лет не строились новые трамвайные линии, и в кои веки бизнес взял на себя солидарную ответственность». Стоит заметить, что проект «Чижика» был задуман на базе уже существующей, хоть и очень старой, трамвайной сети.
Александр Кущак сообщил, что каждый двадцатый петербуржец, по его данным, проживает в районе Ржевка-Пороховые, и добраться до ближайшей станции метро они могут только с помощью трамвая.
«На сегодня единственная доставка наших граждан с Ржевки-Пороховых — это «Чижик». Прежде чем говорить отрицательные вещи по поводу этого проекта, нужно спросить население», — заявил Кущак.
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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года в Петербурге запустили в эксплуатацию два новых маршрута скоростного трамвая «Чижик», следующего от Ладожского вокзала. Это должно улучшить транспортную доступность на востоке города.
Проект «Чижик» реализуется на основе концессии с привлечением частного капитала. В то же время стоимость проезда в частном трамвае не отличается от других городских трамваев. Проект «Чижик» по соглашению с городом реализует «Транспортная концессионная компания», созданная Группой ЛСР.