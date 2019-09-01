Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM В воскресенье, 1 сентября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга состоялся запуск двух новых маршрутов скоростного трамвая «Чижик» в рамках проекта, осуществляемого на основе концессии с привлечением частного капитала.

Маршрут № 63 проходит от Ладожского вокзала, проспектам Косыгина, Наставников и Ириновскому до улицы Передовиков, а маршрут №59 проложен по улице Потапова, где раньше не было трамвайных путей, до нового трамвайного депо. Кроме того, действующий трамвайный маршрут №64 продлили по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка.

С запуском новых маршрутов, в дополнение к действующим №8 и №64, проект «Чижик» полностью реализован.

«Наш город возвращает себе имя первой трамвайной столицы. Когда-то город был таким, потом трамвай стал уходить, но вот эта новая система с выделенной полосой дает возможность из удаленных районов нашего города добраться до метро в течение 10−20 минут», — заявил врио губернатора Александр Беглов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечает источник, на линиях работают 23 состава, которые двигаются со скоростью вдвое выше, чем его предшественники. Вагоны «Чижика» максимально приспособлены для пассажиров с детьми, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Проект «Чижик» по соглашению с городом реализует «Транспортная концессионная компания», созданная Группой ЛСР.

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