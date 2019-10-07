Москва, 7 октября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Профессия учителя в настоящее время привлекательна, так считают 23% жителей России. Противоположного мнения придерживаются 65% опрошенных. Таковы данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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Более трети опрошенных 34% заяви ли, что учителя должны заниматься только образованием детей. По мнению 62%, педагоги не только должные учить школьников, но еще и воспитывать их.

Большинство граждан (42%) оценивают современное российское школьное образование как среднее. 33% назвали его плохими лишь 11% уверены в том, что образование в России хорошее.

При этом в последнее время замечают ухудшение качества российского школьного образования 44% респондентов, а улучшение — только 15%. Не видят никаких сдвигов 25% граждан РФ.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 29 сентября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России оценивают положение учителей в обществе как среднее (три балла из пяти возможных). Такое мнение сохраняется с 2014 года (3,14 балла).

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