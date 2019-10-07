Астана, 7 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Казахстан 8−9 октября. Об этом 7 октября заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает агентство «Казинформ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, в рамках визита запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел республики Мухтаром Тлеуберди.

Смадияров добавил, что стороны планируют обсудить развитие отношений в двустороннем формате, а также в рамках международных организаций. Ожидается также, что дипломаты обсудят организацию двусторонних и односторонних мероприятий.

Напомним, XVI межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана пройдет 6−7 ноября в Омске. В рамках форума запланирована выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана».

Читайте также: Омская область получит ещё 1,5 млрд рублей на подготовку к крупному форуму