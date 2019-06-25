Омская область получит ещё 1,5 млрд рублей на подготовку к крупному форуму

Омск, , 14:32 — REGNUM На 1,5 млрд рублей увеличилось финансирование для подготовки к ХVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Полученные средства Омская область направит на капитальный ремонт домов и дорог.

Как сообщили ИА REGNUM 25 июня в правительстве региона, на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Омской области в рамках подготовки к проведению форума из федерального бюджета 2019 года дополнительно направят 1 млрд рублей. Ранее регион получил 1,1 млрд рублей. За счёт этих средств отремонтируют фасады 169 домов, расположенных вдоль центральных магистралей Омска. Договоры со всеми подрядчиками должны подписать до 1 июля. Работы планируют завершить к 1 октября 2019 года.

В облправительстве уточнили, что переговоры об удвоении суммы для ремонта большего количества объектов вёл губернатор Александр Бурков. По его словам, деньги «нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить».

Кроме того, на полмиллиарда рублей увеличится объём дорожного фонда Омской области на 2019 год.

«Под проведение форума еще 500 миллионов нам пришло из дорожного фонда. Мы выделяем деньги из дорожного фонда на обеспечение безопасности в первую очередь тех перекрестков, где дети ходят в школу, детские сады. Необходимо, чтобы было ограждение, разметки, светофоры», — резюмировал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в ноябре 2019 года в Омске. Ожидается, что его посетит президент РФ Владимир Путин. Он также пригласил на форум Касым-Жомарта Токаева, который возглавил Казахстан с 20 марта, после того, как Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе в отставку с поста президента этой страны.

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