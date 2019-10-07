Москва, 7 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. После кратковременного укрепления 4 октября рубль начал новую торговую неделю (7 октября) со снижения. Доллар пользуется спросом на Форексе, что подавляет попытки российской валюты продолжить рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Котировки, которые в прошлую сессию коснулись минимумов в районе 64,50 руб., отметили внутридневной максимум в районе 64,85 руб. и пока не решаются на тестирование отметки 65 руб., которая усилена 200-дневной скользящей средней.

Частично давление на рубль сдерживает некоторое оживление покупателей на рынке нефти. После утренней консолидации котировки Brent метят на уровень 59 долларов за баррель, но импульса явно не хватает. 7 октября генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что пока нет необходимости в обсуждении дополнительных мер по ограничению добычи, что разочаровало игроков.

Основным же сдерживающим фактором для нефти и рисковых активов в целом выступают предстоящие торговые переговоры США и Китая позднее на этой неделе. Инвесторы не знают, чего ждать от непредсказуемого Трампа, предпочитая держаться в стороне и не совершать крупных сделок.

В краткосрочной перспективе доллар может снова покуситься на уровень 65 руб., поскольку спрос на высокодоходники, скорее всего, будет оставаться вялым.

В целом в предстоящие дни торговая активность, вероятно, будет невысокой. Однако в случае возобновления распродаж на рынке нефти медвежьи риски для рубля усилятся», — полагает эксперт.

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