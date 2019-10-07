Москва, , 10:31 — REGNUM В последний торговый день прошедшей недели (4 октября) российский рубль пользовался спросом и отыграл большую часть понесенных ранее потер. Курс доллара против рубля снизился в район 64,65 руб., курс евро опустился к 71 руб. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже продолжили увеличиваться вторую неделю подряд. Ставки, отражающие изменения за неделю до 1 октября, выросли на 6.7% до 26 262 контрактов.

По данным Росстата, опубликованным 4 октября, годовая инфляция в России по итогам сентября замедлилась 6-й месяц подряд. Сентябрьский индекс потребительских цен снизился на 0.2% и достиг уровня 4.0% в годовом измерении.

Вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Банком России на ближайшем заседании 25 октября возросла.

Краткосрочная техническая модель рынка указывает на возможное продолжение укрепления российской валюты.

Курс доллара против рубля может протестировать отметку 64,25 руб., курс евро попробует на прочность уровень 70,75 руб.», — считает эксперт.

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