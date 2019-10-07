Москва, 7 октября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса занял первое место в рейтинге российского кинопроката. Об этом 6 октября сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США Джокер

За прошедшие выходные (с 3 по 6 октября 2019 года) картине удалось собрать 663,8 млн рублей. Мультфильм «Эверест», занявший вторую позицию, смог собрать в дебютные выходные 253,1 млн рублей.

В топ-5 также вошли фильмы «К звёздам» с Брэдом Питтом (56,3 млн рублей за выходные; сумма общих сборов в России — 305,9 млн рублей), «Герой» (35,6 млн; 155,3 млн) и «Тайна печати дракона» (18,8 млн; 347,3 млн).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время одного из сеансов «Джокера» в Нью-Йорке (США) зрители вынуждены были покинуть кинозал. Причиной стало странное поведение присутствовавшего там мужчины.