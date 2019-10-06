Москва, , 20:35 — REGNUM Известный ирландский актёр театра, кино и телевидения Эндрю Скотт ответил на вопросы фанатов в рамках мероприятия, прошедшего фестивале молодёжной культуры Comic Con Russia 2019. Об этом 6 октября сообщило ИА REGNUM.

Поклонники задали Скотту самые разные вопросы и, конечно, среди них были вопросы, посвященные сериалу «Шерлок». В частности, фанаты спросили актера, что они должны сделать для того, чтобы профессор Мориарти воскрес. Он на это ответил, что им нужно «хорошо общаться с миссис Хадсон».

Скотт, снимающийся в шоу «Тёмные начала», сообщил, что он хотел бы подружится с персонажем, которого в нём играет (полковник Джон Парри). При этом он добавил, что с Джеймсом Мориарти он тоже не против был бы завести дружбу.

Актёр хотел, чтобы Мориарти получился «весёлым и игривым». Он отметил, что многие его боятся, но Скотту хотелось показать, что Мориарти «просто весело и классно». Скотт сообщил, что они дружат с Бенедиктом Камбербетчем и ему вообще нравится участвовать в различных проектах вместе со своими друзьями.

«Мы и до Шерлока вместе работали, а ведь Шерлоку 10 лет в этом году», — сказал актёр. Отвечая на вопрос одного из поклонников он сообщил, что его любимой фразой из «Шерлока» является: «Я сожгу твоё сердце».

Скотт признался также, что он хотел бы сыграть когда-нибудь Пола Маккартни, которого он считает «гением». Однако отметил, что он хотел бы исполнить эту роль в фильме-мюзикле или вообще на сцене театра. Актёр добавил, что ему больше интересен театр, потому что в нём есть «прямая связь со зрителями».

При этом Скотту также очень нравится Фредди Меркьюри, он считает, что тот был «великим артистом», способным соединять «людей всех ориентаций и рас», что по мнению актёра, и является главной функцией и силой искусства.

Эндрю Скотт «Я был застенчивым ребенком и шепелявил. Мама отдала меня в театральный кружок. Вы, косплееры, находите выход своим эмоциям и творчеству, и это очень круто. Продолжайте!»

«Сейчас кажется, что мир разделен. Пусть политики говорят нам, что мы разные, но мне хотелось приехать сюда. Многие годы я получал подарки от фанатов из России. Спасибо вам, что принимаете меня», — обратился актёр к фанатам.

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Кроме сериалов «Шерлок» и «Тёмные начала» Эндрю Скотт снялся в таких фильмах и сериалах, как «Чёрное зеркало», «Флибэг», «007: Спектр», «Алиса в Зазеркалье» и других. Ранее ИА REGNUM сообщило, что он исполнит главную роль в шоу «Талантливый мистер Рипли», которое телеканал Showtime начнёт показывать в апреле 2020 года.

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