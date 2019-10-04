Лондон, 4 октября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ходе завершающих торгов недели, 4 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы нефти Brent выросли в цене на 68 центов (1,18%), до $58,39 за баррель. Дневной диапазон Brent составил $57,64 — $58,95 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 41 цент (0,78%), до $52,86 за баррель. Минимальным значением торгов для марки стали $52,05 за баррель, максимальным — $53,33 за баррель.

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