Москва, , 06:13 — REGNUM При падении цен на нефть до $10 за баррель Минфин РФ возможные потери бюджета страны оценивает как очень серьезные, но сам сценарий такого шокового падения считает практически нереальным. Об этом 4 октября написала газета «Известия» со ссылкой на материалы Минфина.

В этом гипотетическом случае бюджет России будет недополучать около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Если же такое обрушение цены продержится десять лет, накопится «потеря» в объеме 70% от годового ВВП страны.

Минфин, по мнению руководителя направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александры Суслиной, не ожидает такого «апокалипсиса» и сделал такой расчет исключительно из технических целей: для более точных расчетов чувствительности экономики при мягких сдвигах на ключевых рынках.

По версии аналитиков финансового ведомства, всё же самым близким к реальности негативным сценарием является падение цены на нефть до $40 за баррель. При таком ходе событий государственные финансы практически не пострадают.

Напомним, в последние три месяца на рынках наблюдается понижение цен на нефть, которое не приостановила даже атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, совершенная с помощью дронов 14 сентября, после чего цены на нефть временно подскочили с $60,2 до $67,5 за баррель.

Но уже 3 октября декабрьские фьючерсы Brent оценивались в $57,38 за баррель.

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