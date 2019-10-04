Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Эксперты в области транспортного планирования и местные жители раскритиковали организацию транспортного узла у новой станции «Шушары» — конечной станции метро Фрунзенского радиуса, открытого в Санкт-Петербурге 3 октября 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Шушары»

Там нет перехватывающей парковки, полноценного разворотного кольца для автобусов, а сами они перестают ходить более чем за час до закрытия метро, что буквально оставляет припозднившихся петербуржцев в чистом поле.

«Уровень организации работы пересадочного узла «Шушары» заслуживает твердой «тройки». Не могу вспомнить, когда и видел ли вообще столь бездарное решение», — заявил транспортный аналитикВладимир Валдин.

Он признаёт, что «когда-то» сюда планируют подвести трамвайную ветку, и узел только начал работать — пока запустили автобусы №197 от Звездной улицы и №330 из Колпино, так как жители многоэтажного поселка Шушары пользоваться одноименной станцией не смогут. Но, по мнению Валдина, всё организовано так, что даже колпинцы предпочтут другие виды транспорта, а не долгожданное метро.

«Это не должно было быть помехой строительству автобусу полноценного разворотника с разнесенными посадочными, а не пускать его вхолостую на полкилометра оборачиваться с пассажирами, теряя почти три минуты. И тем более — установлению расписания, в котором штатная скорость на перегонах выше нынешних максимум 40. С такой организацией из колпинцев пользоваться этой связью будут активно разве что пресловутые «полтора пенсионера», а все остальные, кто еще нет, но надеялся, начнут с новой силой копить на машинки», — полагает Валдин.

Местные жители же объясняют, что, на их взгляд, станция проектировалась и строилась исключительно ради подвозки на работу в промзону-автокластер c заводами Toyota и General Motors. Последний, пока метро строили, успел закрыться (в 2015 году).

«Хвала КГА, КРТИ и КТ [комитету по транспорту] вкупе с ними. Вчера вице-губернатор дал чёткое определение КТ — лопухи», — отреагировал в соцсетях профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ Андрей Горев. Подробности этого изречения некого чиновника он раскрывать не стал.

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Кроме того, расписание автобуса №330 для колпинцев тоже удивляет: по будням последний автобус уйдет от остановки в 0:30, вечерний интервал составит 15 минут, но в выходные дни последний рейс запланирован в 23:12. Это при том, что последние поезда к «Шушарам» будут прибывать в 00:48, согласно расписанию метрополитена. Вечерний интервал автобуса по выходным достигает почти получаса.

Как заметил Владимир Валдин, комитет по транспорту уже «решил» за колпинцев, что задерживаться в городе по выходным не следует. Кроме того, он добавляет, что был «настолько шокирован организацией» автобусного сообщения, что упустил другую деталь — у станции «Шушары» нет перехватывающей парковки для автомобилей.

«Ни в каком виде. Ехайте на своих машинках в центр, дорогие колпинцы, как и прежде», — заключает он.

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Напомним, 3 октября в Петербурге открыли для пассажиров три новых станции — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На двух первых станциях пока не работают траволаторы на спуск.