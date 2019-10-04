Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. В Министерстве транспорта РФ обсуждается возможность защиты интересов российских авиакомпаний при введении статуса «открытого неба» над петербургским аэропортом «Пулково» по географическому принципу. Об этом сообщил 4 октября заместитель гендиректора управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

В частности, речь идет о том, чтобы запретить иностранным лоукостерам летать из Петербурга в те города, в какие уже летают российские компании. «Минтранс смотрит по конкретным городам с той точки зрения, чтобы не нанести ущерб нашим перевозчикам. Радиус (в километрах) не обсуждается», — пояснил Ильин.

Напомним, «Пулково» пытается добиться для себя существенной либерализации авиаперевозок — вплоть до так называемой седьмой степени «свободы воздуха», которая позволит зарубежным компаниям летать в те страны, где у них нет юрлица, а значит, существенно расширит маршрутную сеть для петербуржцев и гостей северной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в минтрансе частично согласовали список из 33 стран, для которых «Пулково» предлагает открыть небо. Это половина европейских стран, а также Израиль.

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Евгений Ильин подчеркнул, что ВВСС «не хочет создавать проблем отечественным перевозчикам, с учетом, что базовой для «Пулково» остается авиакомпания «Россия».

Тем не менее один только европейский рынок лоукостеров обслуживает по 330 млн пассажиров в год, приводит данные Ильин. «Открытым небом» над «Пулково» уже заинтересовались Ryanair, EasyJet и Wizz Air, который пока может летать из Петербурга лишь в Будапешт и Лондон.

«Конечно же, мы рассчитываем, что будет сгенерирован дополнительный поток, который в сочетании с электронной визой будет привозиться прежде всего иностранными перевозчиками и будет сформирован из иностранных пассажиров. Российские перевозчики не должны пострадать, так как их клиентура — это в основном российские пассажиры, которые знают наши авиакомпании и покупают билеты в основном здесь. У иностранных перевозчиков база клиентов в основном европейская», — полагает Ильин.

Добавим, в список стран, представленных «Пулково» на обсуждение в Минтранс, включает в себя Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Израиль, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Македонию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

«Наши ожидания — в течение октября будет решение (по списку). Согласно протоколу, который был на совещании с первым вице-премьером, — до конца ноября», — заявил Евгений Ильин корреспонденту ИА REGNUM.

Он добавил, что перед ВВСС стоит задача увеличить пассажиропоток по европейским направлением на 5 млн человек в течение пяти лет. Сейчас «Пулково» перевозит в среднем 20 млн человек в год, из них 40% составляют международные рейсы, основная доля которых приходится на Европу.