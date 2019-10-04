Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Петербургский международный аэропорт «Пулково» может получить право менять размер сборов в зависимости от спроса в высокий и низкий сезоны. С такой инициативой выступила компания-оператор «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Заместитель генерального директора ВВСС Евгений Ильин отмечает, что существующий размер аэропортовых сборов не менялся с 2017 года. Компания обратилась к органам ФАС России с предложением позволить ей регулировать тарифы по конкретным направлениям с начала 2020 года.

На данный момент «Пулково» считается монополистом как единственный аэропорт в Петербурге, так что тарифы устанавливают антимонопольщики. Однако в ВВСС не согласны с таким определением — на московском направлении и некоторых других у «Пулково» есть масса конкурентов, полагает Ильин.

«Мы вышли с инициативой сделать дорегулирование на конкретных направлениях, где есть четкое подтверждение наличия конкуренции. Одно из них — это Москва», — сказал он.

Ильин отметил, что из всего пассажиропотока между Москвой и Петербургом доля авиаперевозок составляет менее 30%. Основная доля — это железная дорога, порядка 60%. Автотранспорт закрывает оставшиеся 10%.

«С учетом планов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, открытия трассы М-11 эта конкуренция для нас только усилится. Мы попросили дорегулировать московское направление с целью применения динамического ценообразования: применения более высоких тарифов в высокий сезон, когда востребованность высока, и снижения тарифов в низкий сезон за счет заработанного «запаса» в высокий», — объяснил Ильин.

Кроме того, «Пулково» настаивает на наличии конкуренции и по международным направлениям. Основные соперники — аэропорты Московского авиаузла, Хельсинки, Риги и других городов в относительной географической доступности.

«Здесь мы не находимся в монополии, мы конкуренты. Поэтому такой же принцип дорегулирования может быть применен к международным направлениям. Срок у нас — Новый год, нынешние тарифы действуют до конца 2019 года. Но надеемся получить (ответ от ФАС) раньше», — добавил Ильин.

Добавим, стоимость аэропортовых услуг составляет порядка 5−6% от затрат авиакомпании на одного пассажира, поэтому, убеждены в ВВСС, описанные изменения не скажутся заметным образом на цене билета.

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