Киев, 4 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко воспользовался услугами российского адвоката для защиты по делу о провокации ВМС Украины в Чёрном море, заявил юрист Андрей Портнов 4 октября на своём telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Порошенко нанял себе в дело о передаче в «российский плен» украинских моряков российского адвоката», — написал он.

В пресс-службе партии Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) рассказали, что их лидер нанял российского адвоката Илью Новикова.

«Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью… к «стране-агрессору», в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЕС также напомнили, что Новиков был одним из защитников украинских моряков, задержанных в российских территориальных водах.

Отметим, украинские политики и СМИ употребляют в адрес России термин «страна-агрессор». Тем самым они пытаются убедить украинское общество в том, что в Донбассе идёт не гражданская война, а некая «российская агрессия».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года два катера и один буксир ВМС Украины, без соблюдения установленных процедур, вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Керченского полива. В результате корабли были остановлены российскими пограничниками, а экипаж — 24 моряка — задержан. Позже моряков обменяли на лиц, удерживавшихся на территории Украины.

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