Киев, , 20:09 — REGNUM Уголовное преследование экс-президента Украины Петра Порошенко является ответом президента Украины Владимира Зеленского на критику «формулы Штайнмайера», заявили в пресс-службе парламентской партии «Европейская солидарность» (ЕС), сообщил 2 октября официальный сайт политсилы.

В «Европейской солидарности» рассказали, что параллельно с обсуждением «формулы Штайнмайера» на совещании с участием Зеленского обсуждался вопрос уголовного преследования Порошенко.

«Между подписанием «формулы Путина» (подразумевается «формула Штайнмайера» — ИА REGNUM) и атакой ГПУ (генеральной прокуратуры Украины — ИА REGNUM) на Порошенко и «Европейскую солидарность» есть очевидная причинно-следственная связь», — сказано в сообщении.

Совпадение скандала вокруг «формулы Штайнмайера», а также информации о подготовки подозрения Порошенко свидетельствует о желании «немедленно отомстить той политической силе, которая обоснованно критикует власть за непродуманное подписание этой формулы, за очевидный развал «международной коалиции» в поддержку Украины, за непрофессионализм и дилетантство в дипломатии», — заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что генеральная прокуратура Украины готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд повторно арестовал активы завода «Ленинская кузница» (Кузница на Рыбацком), который до ноября 2018 года принадлежал Порошенко.

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