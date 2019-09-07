Москва, , 09:49 — REGNUM Автобусы с 24 украинскими моряками покинули территорию СИЗО «Лефортово», сообщил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.

«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково», — приводит ТАСС слова адвоката, который также предположил, что из аэропорта его подзащитные вылетят на Украину.

Отметим, 24 украинских военных моряка, включая двух сотрудников СБУ, которые на трёх кораблях совершили провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года, были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение госграницы РФ.