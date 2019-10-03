Лансинг, США, 3 октября, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё трое получили травмы при крушении лёгкого одномоторного самолёта в американском штате Мичиган. Об этом 3 октября сообщает газета Lansing State Journal.

(сс) Arpingstone Легкомоторный самолёт TBM 700

ЧП произошло около девяти часов утра по местному времени 3 октября в городке Уотертаун, немного севернее города Лансинг, административного центра штата Мичиган. Самолёт направлялся из аэропорта города Индианаполиса в штате Индиана в международный аэропорт Лансинга.

Сообщается, что самолёт TBM 700 был арендован у одной из авиакомпаний. На борту воздушного судна находились шесть человек: два пилота и четверо пассажиров. Трое из них погибли, трое были госпитализированы с травмами.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) отметили, что погода во время крушения самолёта была туманная и облачная, но пока нельзя сказать, могли ли такие метеоусловия спровоцировать авиакатастрофу. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств крушения.

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