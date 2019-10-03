Жуковский, Московская область, , 13:48 — REGNUM В Подмосковном Жуковском во время испытаний у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси, сообщил 3 октября представитель воздушной гавани.

«Сел штатно, выруливает на стоянку», — сказал РИА Новости представитель аэропорта.

По словам источника, знакомого с ситуацией, шасси воздушного судна исправно, однако есть «незначительная проблема с датчиком».

Напомним, самолет МС-21 совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский. Его пилотировал экипаж из трех летчиков-испытателей, пострадавших нет.

МС-21 — новейший российский узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тыс. км. Первый полет воздушное судно совершило в 2017 году. Серийный выпуск планируется начать в конце следующего года.

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