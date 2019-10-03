Кито, 3 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов в стране, 3 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

О введении чрезвычайного положения из-за массовых протестных акций и беспорядков объявил президент Эквадора Ленин Морено.По сообщению Министерства внутренних дел Эквадора, за попытки перекрытия дорог и другие преступления против общественного порядка арестованы 19 человек.

Читайте также: В Эквадоре задержали шесть человек, связанных со взрывами в университете