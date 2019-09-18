Кито, , 22:59 — REGNUM Эквадорские правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов в одном из университетов страны, сообщила 18 сентября министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо на своей странице в Twitter.

По информации главы МВД Эквадора, в ходе задержаний было проведено восемь обысков, и задержанные могут быть ответственны за шесть взрывов, прогремевших за восемь месяцев в университете города Гуаякиль.

Стоит отметить, что университет Гуаякиля является самым старым в Эквадоре, основанным в XIX веке.

Напомним, последний взрыв на территории университета прогремел 22 августа.

О пострадавших не сообщалось.

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