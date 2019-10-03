Лондон, 3 октября, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть просели в пределах одного процента, 3 октября передает агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

В настоящий момент декабрьские фьючерсы Brent потеряли в цене 31 цент (0,54%) и оцениваются в $57,38 за баррель. Дневной диапазон мирового эталона составляет $56,16 — $57,91 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на 55 центов (1,04%), до 52,09 за баррель. Дневной диапазон марки — от $51,01 до $52,92 за баррель.

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