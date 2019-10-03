Рим, 3 октября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В ближайшее время будет достигнуто соглашение о вывозе части мусора из Рима в провинцию Марке, заявил в четверг, 3 октября, губернатор провинции Лацио (на территории которой находится Рим) Никола Дзингаретти, передает Adnkronos.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Регион Марке граничит с провинцией Лацио, но располагается по другую сторону Апеннин, на берегу Адриатического моря.

Одной из причин «мусорного» кризиса в Риме, откуда не успевают вывозить отходы, стало закрытие мусоросжигательного завода в Лацио. Завод устарел, работа таких предприятий противоречит новым подходам ЕС, ключевым направлением должен стать раздельный сбор отходов, отметил Дзингаретти.

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