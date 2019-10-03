Москва, 3 октября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Председатель центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ, заслуженный врач России Михаил Кузьменко назвал «морально нечистоплотными» действия совладельца совхоза им. Ленина Павла Грудинина, который в суде оспаривает присвоение инвалидности своей бывшей супруге Ирине. Об этом говорится в открытом обращении Кузьменко, копия которого поступила в адрес ИА REGNUM.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

Таким образом Кузьменко отреагировал на претензии Грудинина в адрес Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. Владимирского, на основании заключений которого Ирина Грудинина признана инвалидом второй группы. Наличие инвалидности стало основанием для увеличении доли Грудининой в совместной нажитом имуществе при бракоразводном процессе.

Лидер профсоюза медработников считает очевидным повод для претензий Грудинина, «сокрытый в судебных имущественных последствиях». «Как простой гражданин, я не приемлю такие способы обеспечения своих материальных, имущественных прав, считаю их морально нечистоплотными», — заявляет Михаила Кузьменко.

По словам заслуженного врача России, такое поведение «явно не красит» Грудинина, позиционирующего себя в публичном пространстве как поборника справедливости.

Кузьменко также отметил, что своим исковым заявлением Грудинин фактически ставит под сомнение компетентность, профессионализм и квалификацию работников МОНИКИ.

«Однако тот факт, что на базе этого комплекса работают факультет усовершенствования врачей с 24 кафедрами, клиническая ординатура по 18 специальностям, база для непрерывного медицинского образования, аттестации специалистов на квалификационную категорию, а также для аккредитации специалистов, свидетельствуют о высоком профессионализме медицинских, научных, педагогических работников института», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд признал законным отказ в рассмотрении иска Грудинина о признании незаконной выдачи справки об инвалидности его бывшей супруге. Вместе с тем, сама попытка Грудинина лишить женщину такого статуса вызвала широкий общественный резонанс и критику. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, в частности, заявил, что впервые сталкивается с такой ситуацией и считает её неэтичной.