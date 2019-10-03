Москва, 3 октября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. На фестивале Comic Con Russia 2019, который начал сегодня, 3 октября, свою работу в Москве, компания «Билайн» представила свою облачную игровую платформу. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Соколова ИА REGNUM Презентация компании «Билайн» на фестивале Comic Con Russia 2019

Сервис получил название Beeline Gaming, в качестве устройства аппаратного обеспечения выступает приставка, которую можно подключать к телевизорам и мониторам. На первоначальном этапе подписчики получат доступ к 500 играм, впоследствии их количество увеличится до 2,5 тыс.

«Россия является самым большим рынком в восточной Европе по игровым продуктам. У нас есть сотни тысяч людей, которые используют наши приложения для доступа к игровым продуктам», — сказал представитель «Билайна».

Что касается платформы в целом, то она будет запущена в октябре 2019 года, пока что в Москве и Краснодаре. Представители компании отметили, что пользоваться сервисом можно и без приставки, используя маломощный ПК. Соответствующее приложение «Билайн» запустит «в течение месяца».

Beeline Gaming предоставит пользователям доступ к каталогу игр, ленте новостей игрового мира, маркетплейсу и голосовым чатам. Кроме того, подписчики получат игровую карту с кэшбэком и возможность использовать внутреннюю валюту.

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Облачный гейминг — это технология, при которой вычислительная нагрузка при запуске видеоигр переносится с локального на удаленное сетевое устройство. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Microsoft начнет тестировать свой игровой облачный сервис Project xCloud в октябре 2019 года. Его подписчики смогут играть на мобильных устройствах в новейшие игры для Xbox One.