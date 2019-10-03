Донецк, 3 октября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил участника украинских вооружённых формирований к 30 годам тюрьмы, сообщили 3 октября в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Военнослужащий вооруженных сил Украины Воскобойников В.В. осуждён Верховным судом Донецкой Народной Республики… к лишению свободы сроком на 30 лет», — сказано в сообщении.

Суд установил, Воскобойников, будучи водителем-механиком БРМ-1К второго батальона четвёртой роты 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, принимал участие в обстрелах города Докучаевска из артиллерийского, миномётного и стрелкового вооружения.

В результате действий боевика, были разрушены или повреждены жилые дома, были ранены и погибли мирные жители ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница ДНР была приговорена к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.

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