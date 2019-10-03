Москва, 3 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Московской области с 90-летием образования региона и отметил, что эта земля — оплотом борьбы с завоевателями, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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По мнению президента в Подмосковье находятся великие исторические, духовные святыни русского народа, бесценные шедевры архитектуры и искусства, уникальные природные заповедники.

«Регион обладает мощным инновационным, технологическим, интеллектуальным потенциалом, широким спектром возможностей для повышения инвестиционной привлекательности», — подчеркнул Путин и пожелал жителям Подмосковья всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 года в музейно-выставочном центре «Новый Иерусалим» в Истре открылась экспозиция «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», приуроченная к 90-летию Московской области.

Подробности: В «Новом Иерусалиме» открылась выставка «90 шедевров из музеев Подмосковья»