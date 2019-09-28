Красногорск, , 23:45 — REGNUM Экспозиция «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», приуроченная к 90-летию Московской области, открылась в музейно-выставочном центре «Новый Иерусалим» в Истре. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Выставка Mosreg.ru

«Это уникальный проект, потому что ни один регион не собирал все свои шедевры в одном месте. Здесь картины из 11 подмосковных музеев и галерей. 3 октября для всех посетителей вход будет бесплатным», — заявила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Концепция выставки встроена вокруг колористического решения залов экспозиции и цветовой гаммы самих картин. Что, по словам организаторов, даст возможность посетителям по-новому взглянуть на широко известные работы мастеров.

В рамках экспозиции будет работать мультимедийная зона, где с помощью интерактивной световой проекции можно будет создать картины, а также более детально изучить на тач-столе представленные на выставке шедевры.

Напомним, выставка будет проходить в музейно-выставочном центре «Новый Иерусалим» с 28 сентября по 29 марта 2020 года. Посетители смогут увидеть живописные полотна выдающихся русских художников XVIII — XX века, таких как Иван Айвазовский, Виктор Васнецов, Василий Верещагин, Наталья Гончарова, Константин Горбатов, Алексей и Константин Коровины, Василий Поленов, Алексей Саврасов, Василий Суриков, Роберт Фальк, Иван Шишкин и многих других.

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