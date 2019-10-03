Москва, 3 октября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Большинство жителей России (75%) уверены, что цветы для учителей — это знак уважения и внимания, а также красивый подарок. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

А.И. Кречетов. Первое сентября

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При этом 22% граждан считают, что цветы учителям — ненужный подарок, от них нет никакой пользы.

Половина опрошенных (50%), имеющих детей и внуков, в этом году покупали подарки учителям на собственные деньги, чаще всего это были цветы (21%).

Не делали никаких подарков люди 45−59 лет (62%), старше 60 лет (69%), жители сёл (66%) и малых городов с населением до 100 тыс. (62%).

Опрос проведен 1 октября 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу дарить учителям на праздники один букет цветов от класса, а остальные деньги перечислять в благотворительный фонд больным детям одобряют 79% жителей России.

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