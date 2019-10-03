Москва, 3 октября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Инициативу дарить учителям на праздники один букет цветов от класса, а остальные деньги перечислять в благотворительный фонд больным детям одобряют 79% жителей России. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

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Главная причина одобрения этой инициативы — помощь нуждающимся и спасение жизни детей (50%). Также 15% уверены, что одного букета вполне достаточно. 13% считают что благотворительность — хорошее дело.

Между тем 9% отрицательно относятся к данной идее. По мнению 33% опрошенных, о больных детях должно заботиться государство, дарить цветы учителям — праздничная традиция для детей (24%), а 16% не уверены, что деньги пойдут благотворительность.

Опрос проведен 1 октября 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России существует акция «Дети вместо цветов», в рамках которой предлагается не дарить школьным учителям на праздники букет от каждого ученика, а дарить один букет от класса или по одному цветку от ученика, а остальные деньги перечислять в благотворительный фонд помощи больным детям.

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