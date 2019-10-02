Москва, 2 октября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Министры стран ОПЕК+ обсудят на Российской энергетической неделе (РЭН) ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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«Мы для этого здесь и собираемся. Конечно же, мы обсудим и ситуацию со спросом и предложением», — заявил Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, III Международный форум Российская энергетическая неделя состоится 2−5 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Организаторы РЭН — Минэнерго РФ и Фонд Росконгресс при поддержке столичного правительства.

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