Лондон, 2 октября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Ужесточить наказание планируют власти Великобритании за нападение на сотрудников полиции. Об этом 1 октября сообщает газета The Daily Telegraph.

llee_wu Британские полицейские

Предполагается, что изменения в законодательстве будут предусматривать, что совершивший нападение на сотрудника полиции автоматически окажется в тюрьме. На данный момент нет информации, какова будет при этом роль суда и какие будут отличия от нынешней процедуры при подобном правонарушении.

О планах по ужесточению законодательства за нападение на полицейских было объявлено после убийства в середине августа текущего года полицейского в графстве Беркшир. Преступники сбили его автомобилем в момент расследования дела о краже со взломом. От полученных травм сотрудник полиции скончался.

Сообщается, что изменения в законодательстве в сторону ужесточения закона об ответственности за нападение на правоохранителей разрабатывается в настоящее время министерством внутренних дел и министерством юстиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсонотверг обвинения в сексуальных домогательствах, предъявленные ему британской журналисткой Шарлоттой Эдвардс.