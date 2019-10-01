Лондон, 1 октября, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Британский принцГарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Маркл к её отцу. Об этом 1 октября сообщила газета The Guardian.

(сс) Mark Jones Принц Гарри и Меган Маркл

Британский принц пояснил, что они с супругой верят в объективную журналистику и считают её краеугольным камнем демократии. Но при этом, к его сожалению, супруга Гарри стала объектом травли со стороны британских таблоидов, и эта кампания только усилилась за прошедший год.

Принц Гарри заявил, что стал свидетелем тайных страданий своей жены, и стоять в стороне и ничего не делать шло бы вразрез со всем, во что он и его жена верят. По мнению Гарри, письмо было опубликовано в урезанном виде, чтобы создать у читателя нужное впечатление об авторе, манипулируя таким образом мнением читателя.

Гарри пояснил, что в случае победы в суде вся компенсация, которую уплатит Mail on Sunday будет направлена в фонд борьбы с травлей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогулке принца Гарри по минному полю в Анголе, в том же месте, где 20 лет назад прошла его мать, принцесса Диана, ради ограничения глобальной торговли противопехотными минами.