Луанда, , 13:23 — REGNUM Принц Гарри прошелся по минному полю в Анголе, об этом 27 сентября сообщает Al Arabia.

Принц Гарри (сс) Office of the Governor-General

Сын принцессы Дианы, последовал примеру своей покойной матери, которая в 1997 году своей прогулкой по минному полю сыграла важную роль в ограничении глобальной торговли противопехотными минами.

Гарри, надев бронежилет, прошел через минное ровно в том же месте, где более 20 лет назад прошлась принцесса Диана. Экипировка принца была очень похоже на ту, в которой была его мать.

Ожидается, что во время своего визита, младший сын принцессы Дианы проведет переговоры с саперными бригадами, поучаствует в дистанционном подрыве мин, а также посетит больницу, которую когда-то посещала его мать для встречи с пострадавшими от противопехотных мин.

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