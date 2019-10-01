Люксембург, 1 октября, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на заводе, производящем композитные материалы для авиационной и оборонной промышленности в Люксембурге. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба противопожарной службы страны.

skeezy Пожар

Пожар произошёл на производственной площадке компании Euro-Composites в городе Эхтернахе. Очаг возгорания находился в районе складского помещения. Работники предприятия были эвакуированы.

Сообщается, что в настоящее время пожарным удалось взять под контроль распространение огня. В ликвидации возгорания участвуют около 100 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Предприятие производит композитные материалы, в частности сотовые заполнители, которые используются в авиационной промышленности. Завод является основным поставщиком сотового заполнителя на основе из кевларовых волокон для истребителей F-35.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заверении премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа в том, что запах, вызванный пожаром на химическом заводе Lubrizol в городе Руан, «неприятный», но «безвредный».