Париж, , 16:01 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп признал, что запах, вызванный пожаром на химическом заводе Lubrizol в городе Руан, действительно «неприятный», но «не вредный», сообщает Le Figaro.

«Запахи, которые мы чувствуем действительно очень неприятные и могут вызывать определенное количество реакций, но они не вредные», — заверил премьер-министр страны, подтверждая стремление к «абсолютной прозрачности» в отношении причин и последствий аварии.

По словам главы правительства, «качество воздуха в Руане не подвергается сомнению».

«Это то, что говорят ученые, и я склонен им верить», — добавил премьер-министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2019 года на предприятии химической компании Lubrizol в городе Руан произошел пожар.

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