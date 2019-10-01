Париж, 1 октября 2019, 16:01 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп признал, что запах, вызванный пожаром на химическом заводе Lubrizol в городе Руан, действительно «неприятный», но «не вредный», сообщает Le Figaro.
«Запахи, которые мы чувствуем действительно очень неприятные и могут вызывать определенное количество реакций, но они не вредные», — заверил премьер-министр страны, подтверждая стремление к «абсолютной прозрачности» в отношении причин и последствий аварии.
По словам главы правительства, «качество воздуха в Руане не подвергается сомнению».
«Это то, что говорят ученые, и я склонен им верить», — добавил премьер-министр.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2019 года на предприятии химической компании Lubrizol в городе Руан произошел пожар.
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