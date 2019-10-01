Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Эксперимент по выдаче электронных виз для посещения России в дальнейшем, вероятно, распространится на все регионы РФ, но за такие визы начнут взимать консульский сбор. Об этом заявил представитель МИД РФ в Петербурге и Ленобласти Олег Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист на Дворцовой площади

С 1 октября в Петербурге и Ленобласти стартовал эксперимент по упрощенной выдаче бесплатных электронных виз гражданам 53 стран, которые с этим документом могут посетить два региона России. С июля эксперимент также успешно запустили в Калининградской области. На данный момент одобрено уже более 3 тыс. заявок на въезд по электронной визе в Петербург и Ленобласть.

«Заявления заполняются на сайте консульского департамента, и в течение четырех дней приходит ответ», — пояснил Коновалов. «Скорее всего, в дальнейшем это распространится на выдачу электронных виз на всю Российскую Федерацию. Пока речь идёт о Калининградской области, Петербурге и Ленобласти», — добавил он.

По его словам, со временем за электронную визу будут взимать консульский сбор, хотя пока его размер не определен. Коновалов предполагает, что он будет в пределах 35 евро, которые сейчас страны Евросоюза требуют с россиян за собственную несрочную визу.

Чиновник МИД России также объяснил, что введение оплаты за электронную визу поможет избавиться от «фейковых» заявок, которые иногда появляются и засоряют систему.

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Добавим, что сегодня обладатель электронной визы, которому одобрен въезд в Петербург и Ленобласть, не может посетить другие регионы России, например, Москву или Псков, и обязан покинуть Россию через те же регионы, что и въехал.